Grupa Selena wspiera inicjatywę wolontariatu dot. produkcji sprzętu dla szpitali

"Pracownicy Grupy Selena są wielkimi społecznikami i angażują się w pomoc potrzebującym - zwłaszcza w obliczu bieżącej, trudnej sytuacji. Cenimy to i wspieramy. Choć naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i ciągłości produkcji. Kładziemy duży nacisk na zapewnienie dostaw surowców do zakładów produkcyjnych oraz regularnych dostaw produktowych do naszych spółek zagranicznych. Pozwala to sprawnie i bez zakłóceń odpowiadać na wpływające do wszystkich naszych spółek zamówienia" - powiedziała PR & communication executive manager w Grupie Selena Ilona Gajewska, także cytowana w materiale.