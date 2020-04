Grupa Warta przekaże 10 mln zł na walkę z koronawirusem

"W obliczu wielkiego wyzwania przed jakim wszyscy stanęliśmy Warta dołącza do szerokiej koalicji ludzi, firm i instytucji wspierających walkę z koronawirusem. Jesteśmy w sytuacji, gdy solidarność i odpowiedzialność społeczna jest najważniejsza. Dlatego też chcemy skierować nasze działania nie tylko do jednej wybranej grupy, ale szeroko - aby przeciwdziałać wszelkim skutkom wirusa, również społecznym i psychologicznym. Zadaniem ubezpieczycieli, w tym Warty, jest pomagać - i to właśnie staramy się robić w przemyślany i punktowy sposób. Chcemy, aby nasza pomoc trafiła bezpośrednio tam, gdzie jest obecnie najbardziej potrzebna, w tym także do społeczności lokalnych" - powiedział prezes Warty Jarosław Parkot, cytowany w komunikacie.