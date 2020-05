Grupa WP nadal zainteresowana przejęciami, ale głównie w segmencie e-commerce

Dodał, że spółka przygląda się cały czas zagranicy, pomimo pandemii. "Patrzmy na region i koronawirus tutaj nic nie zmienił, ale jesteśmy, oczywiście, bardziej ostrożni niż do tej pory" - podkreślił.

"Na koniec ubiegłego roku mieliśmy około 100 mln zł dostępnych środków i ok. 300 mln zł długu. W tej chwili na dzień dzisiejszy mamy 130 mln zł, a na koniec I kw. było to ok. 120 mln zł dostępnych środków na kontach" - dodała Bujniewicz podczas wideokonferencji.