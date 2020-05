Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

"Na podstawie porozumienia strony umowy wspólników zmieniły warunki realizacji opcji kupna/sprzedaży pakietu mniejszościowego udziałów Nocowanie.pl, które przed zmianą zakładały wykup połowy udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2019 oraz pozostałych udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2020. Zmieniona umowa wspólników przewiduje prawo do realizacji opcji kupna/sprzedaży należących do KR udziałów mniejszościowych na następujących warunkach: