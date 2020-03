Grzegorz Chłopek zrezygnował ze stanowiska prezesa Nationale-Nederlanden PTE

"W imieniu swoim oraz całego zespołu chciałbym podziękować Grzegorzowi za czas i energię, jaką poświęcił na rozwój Nationale-Nederlanden PTE. Nie mam wątpliwości, że jego wiedza i doświadczenie miały ogromny wpływ na działalność naszej firmy i przyczyniły się do tego, że Towarzystwo jest jednym z liderów rynku produktów emerytalnych w Polsce. Życzę Grzegorzowi dalszych sukcesów i powodzenia w dalszym rozwoju kariery" - powiedział prezes Nationale-Nederlanden Paweł Kacprzyk, cytowany w komunikacie.

Grzegorz Chłopek stanowisko CEO Nationale-Nederlanden PTE objął w 2012 roku. Z Nationale-Nederlanden związany był od 1998 r., gdzie przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora i dyrektora departamentu inwestycyjnego, by w lutym 2004 dołączyć do zarządu firmy. Zdecydowanie przyczynił się do wzrostu i osiągnięcia przez Nationale-Nederlanden OFE pozycji lidera wśród funduszy emerytalnych w Polsce, pod względem liczby klientów, wysokości zarządzanych aktywów, a także stopy zwrotu, jak również rozwoju dobrowolnych funduszy emerytalnych, podano także.