GSK ma porozumienie z Delpharm ws. sprzedaży zakładu w Poznaniu

Delpharm będzie nadal, przez co najmniej pięć lat, prowadzić na zasadach kontraktowych produkcję istniejących linii produktów GSK, natomiast GSK pozostanie właścicielem praw do wytwarzanych produktów i podmiotem odpowiedzialnym, podano.

Delpharm stawia sobie za cel rozbudowę swojej globalnej sieci dostaw, a zakład produkcyjny w Poznaniu - dzięki konkurencyjnej bazie kosztowej, wysokiej jakości produkcji, nastawieniu na ciągły rozwój oraz zdolności do wytwarzania różnych postaci farmaceutycznych - ma w niej do odegrania istotną rolę, zaznaczono.

Spółka Delpharm z siedzibą we Francji należy do wiodących globalnych organizacji kontraktowych prowadzących działalność produkcyjną i rozwojową (CDMO). Spółka od ponad 30 lat świadczy wysokiej jakości usługi z obszaru produkcji i rozwoju i obecnie obsługuje 120 rynków. Spółka posiada obecnie 17 zakładów produkcyjnych (12 we Francji, 2 we Włoszech i po jednym w Belgii, w Kanadzie i w Holandii) mających w ofercie większość postaci farmaceutycznych leków dostępnych na rynku: tabletki, ampułki i fiolki z preparatami do wstrzykiwań, produkty liofilizowane, zawiesiny, roztwory, maści i kapsułki miękkie.