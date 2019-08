GTC będzie mogło rozpocząć projekty biurowe na ok. 143 tys. m2 w ciągu roku

"Oczywiście mówimy o zdolności do zrobienia tego. To nie znaczy, że je uruchomimy. To zależy od innych decyzji i czynników: zabezpieczenia najmu, zabezpieczenia finansowania. Do inwestycji i akwizycji wciąż podchodzimy bardzo metodycznie, nie spekulacyjnie" - zastrzegł członek zarządu Erez Boniel.