GTC Holding podwyższył cenę w wezwaniu na GTC do 8,76 zł za akcję

"W celu uniknięcia wątpliwości co do poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, wzywający chciałby wskazać, że podwyższona cena w wysokości 8,76 zł za jedną akcję, stanowi równoważną cenę za jedną akcję spółki do ceny bazowej (zasadniczej) w wysokości 587 000 000 euro za pośrednie nabycie przewidzianej w umowie zbycia udziałów. Wzywający ustalił, że wskazana cena zasadnicza za udziały nabyte w ramach pośredniego nabycia, w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 1,97 euro, która po przeliczeniu na zł według średniego kursu NBP z dnia 22 czerwca 2020 r. wynosi 8,76 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.