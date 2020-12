GTC wstępnie spodziewa się straty netto w IV kw. z powodu spadku wyceny portfela

"Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19), władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze. Zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczna uległy spowolnieniu pod wpływem powyższych wydarzeń i w najbliższym czasie mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku, do czasu skutecznego opanowania rozprzestrzeniania się COVID-19. Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19, oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r., w porównaniu do stanu na 30 września 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez podmioty, którym powierzono wycenę portfela nieruchomości inwestycyjnych grupy GTC, oczekiwany jest spadek wartości naszych nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., co stanowi spadek o 3,4% w

porównaniu do wyceny wynoszącej 2 161 mln euro na dzień 30 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.