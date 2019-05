GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 4,3% r/r do 1693 zł/mies. w 2018 r.

"Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2018 r. 1 693 zł i był realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 2017. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2018 r. wartość 1 187 zł i były realnie niższe o 0,7% od wydatków z 2017 roku, a wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8% w stosunku do 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (872 zł) i były one o 26,5% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2017 r. - niższe o 26,2%).

W 2018 r. 67,3% gospodarstw domowych dysponowało przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2 000 zł (71,5% w 2017 r.), 28,3% gospodarstw domowych miało dochód od 2 000 do 4 000 zł na osobę (25% w 2017 r.), 3% gospodarstw dysponowało dochodem od 4000 do 6000 zł na osobę (2,5% w 2017 r.), a 6000 zł lub więcej na osobę miało 1,2% gospodarstw domowych (1% w 2017 r.).

"Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 20% osób o najwyższych dochodach (V grupa kwintylowa) wyniósł 3277 zł i był 4,9 raza wyższy (w 2017 r. ponad 4,7 raza wyższy i wyniósł 3086 zł) od analogicznego dochodu 20% osób uzyskujących najniższe dochody (I grupa kwintylowa). W porównaniu do 2017 r. relacja ta nieco wzrosła, co może wskazywać na zahamowanie tendencji do zmniejszania się zróżnicowania dochodów" - podał GUS.