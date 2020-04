GUS: Liczba firm na obszarach przygranicznych wzrosła o 2,8% r/r w 2019 r.

Zdecydowana większość podmiotów strefy przygranicznej na koniec 2019 roku należała do sektora prywatnego (95,7% wobec 95,9% w kraju).

Wśród podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (stan na 31 grudnia 2019 r.) i prowadzących działalność na terenie strefy przygranicznej Polski, znaczny odsetek stanowiły podmioty gospodarki narodowej należące do sekcji 2: handel; naprawa pojazdów samochodowych - 21% (w kraju - 21,9%), budownictwo - 14,1% (13%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 8,8% (w kraju - 10,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe - 8,7% (8,5%). Podmioty z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo miały największy udział (powyżej 10%) w każdej z poszczególnych części strefy analizowanej według krajów sąsiadujących oraz przy granicy morskiej, przy czym w strefie przygranicznej ze Słowacją znaczny udział stanowiły również podmioty zaliczane do sekcji przetwórstwo przemysłowe (11%), podał także GUS.