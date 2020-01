GUS: Produkcja piwa spadła o 3,5% r/r, wódki wzrosła o 11,2% w 2019 r.

Produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100%) wzrosła o 11,2% r/r do 1,05 mln hl w 2019 r., wynika z danych GUS.

Produkcja win owocowych spadła o 0,6% r/r do 712 tys. hl w ub. r., podał też GUS.

W samym grudniu 2019 r. produkcja piwa wzrosła o 1,8% r/r do 2,75 mln hl (spadek o 0,7% m/m), produkcja wódki wzrosła o 58,3% r/r do 117 tys. hl (wzrost o 10,8% m/m), a win owocowych wzrosła o 4% r/r do 78,6 tys. hl (wzrost o 7,2% m/m).