GUS: Wartość transakcji nieruchomościowych wzrosła o 18,5% r/r w 2018 r.

"Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2018 roku była o 11,2% wyższa w stosunku do roku 2017. Wartość przeprowadzonych transakcji ogółem wzrosła o 18,5% w stosunku do roku 2017. Liczba nieruchomości lokalowych sprzedanych w 2018 roku wzrosła o 12,4%, a ich wartość o 18,8% w stosunku do 2017 roku. W przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych odnotowano wzrost liczby transakcji o 12,1%, a ich wartości o 17,3% w stosunku do 2017 roku. Liczba transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi w 2018 roku wzrosła o 9,0% natomiast wartość transakcji o 19,3% w stosunku do 2017 roku" - czytamy w komunikacie.