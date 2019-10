GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł m/m do -1,9 pkt w X

"Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,9 (przed miesiącem plus 0,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 15,4% (przed miesiącem odpowiednio 13,7% i 13,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oraz produkcja oceniane są mniej pesymistycznie niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy są niekorzystne, podano także.

"Opinie dotyczące bieżącej sytuacji finansowej są negatywne podobnie jak przed miesiącem, a przewidywania w tym zakresie są bardziej pesymistyczne niż we wrześniu. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną nieco szybciej niż sygnalizowano przed miesiącem. Podobnie jak we wrześniu, stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego" - czytamy dalej.