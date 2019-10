GUS:Wynik finansowy mikroprzedsiębiorstw wzrósł o 23% r/r do 174,5 mld zł w 2018

"W 2018 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 146 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 25% w stosunku do roku 2010. Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 17,9% r/r (w latach 2010-2018 wzrosły o 73,8%), a liczba pracujących wzrosła o 2% r/r (w latach 2010-2018 o 19,9%, tj. o 693,9 tys. osób). Wynik finansowy w 2018 r. ukształtował się na poziomie 174,5 mld zł (wzrost o 23,1% r/r i o 88,1% w stosunku do 2010 r.). Wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 86,8%, wobec 87,4% w 2017 r. i 87,8% w 2010 r." - czytamy w komunikacie.