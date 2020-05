GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 97% (wobec 95,7% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,5% do 3,9%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,3% do 3,0%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 3,4% do 2,4%, podał Urząd.

"Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 1,8% przed rokiem do minus 7,9%), pozostałej działalności usługowej (z 5,8% do minus 2,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 5,7% do minus 2%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,2% do minus 0,2%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,8% do 2,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,6% do 4,3%), informacji i komunikacji (z 5,9% do 4,3%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,7% do 1,8%) oraz w budownictwie (z 2,7% do 1,9%)" - podał Urząd.