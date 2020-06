GUS: Zużycie wody spadło do 8,8 km3 w 2019 r.

"Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 71% (6,3 km3). Zużycie wody w rybactwie stanowiło 10% (0,8 km3) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km3 (19%). W 2019 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych było zbliżone do roku ubiegłego i wyniosło 1,3 km3" - czytamy w komunikacie.

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności spadł o ok. 7% r/r w 2019 r., tj. do 9,3 km3 z 9,9 km3.

"Największy udział w poborze wody (ok. 68%), przypadał na cele produkcyjne (6,3 km3, wobec 6,8 km3 w 2018 r.). Pobór wody do napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 3% i wyniósł 0,8 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej utrzymał się na tym samym poziomie co w roku 2018 i wyniósł 2,1 km3" - czytamy dalej.