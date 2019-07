H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

"Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 3 lipca 2019 r. Transakcja nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki do sprzedaży w ramach programu skupu wyniosła 13 075 289. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych [..] przekroczyła łączną liczbę akcji, którą H88 zamierzała nabyć w ramach programu skupu, H88 dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji spółki przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w punkcie 10 dokumentu ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%" - podano także.