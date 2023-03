Handel Unii Europejskiej z Rosją maleje. Oto najnowsze dane

Biorąc pod uwagę okres od lutego do grudnia 2022 roku, zarówno eksport, jak i import spadły znacznie poniżej poziomów sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Udział Rosji w imporcie pozaunijnym państw Unii Europejskiej spadł z 9,5 proc. do 4,3 proc. w omawianym okresie. Natomiast w całkowitym pozaunijnym eksporcie państw UE spadł z 4,0 do 2,0 proc.

Jak podaje Eurostat, deficyt handlowy Unii Europejskiej osiągnął najwyższy poziom 18,2 mld euro w marcu 2022 roku, po czym stopniowo się zmniejszał do 6,0 mld euro w grudniu 2022 roku. Wartość importu z Rosji spadła o 53 proc. z 21,9 mld euro w marcu 2022 roku do 10,3 mld euro w grudniu 2022 roku .

"W szczególności największe spadki odnotowano w przypadku węgla (z 45 proc. w 2021 r. do 22 proc. w 2022 r.), gazu ziemnego (z 36 proc. do 21 proc.), nawozów (z 29 proc. do 22 proc.), ropy naftowej (z 28 proc. do 21 proc.) oraz żelaza i stali (z 16 proc. do 10 proc.)." podano w informacji Eurostatu.