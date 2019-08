Harbin GP wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji w Chinach

"Zasadniczą przyczyną wskazaną przez Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. wypowiedzenia umowy są zmiany na chińskim rynku farmaceutycznym, co według Harbin Gloria Pharmaceuticals co., Ltd. skutkuje wystąpieniem siły wyższej. Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. poinformowała także, że nie jest w stanie zrealizować uzgodnionych w umowie prognoz sprzedaży, w tym minimalnej ilości zamówień. Zgodnie z postanowieniami umowy, ulegnie ona automatycznemu rozwiązaniu po upływie 6 miesięcy od dnia wystosowania ww. wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.