Healthnomic z branży medtech zapowiada wejście na NewConnect w 2021 r.

Misją Healthnomic jest przeprowadzenie pacjenta przez pełen cykl diagnostyczno-terapeutyczny w zakresie chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), chorób układu krążenia oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc . Specjaliści spółki oraz współpracujący lekarze rodzinni będą dokonywać diagnozy przy pomocy zdalnych urządzeń diagnostycznych. Spółka będzie również obsługiwała proces leczenia, oferując takie urządzenia jak CPAP, EPAP oraz inne innowacyjne metody leczenia. Pełen proces będzie zarządzany zdalnie dzięki autorskiemu środowisku telemedycznemu OmniHealth, z którym kompatybilne będą zarówno urządzenia diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Pozwoli on na w pełni zdalne zarządzanie procesem badań oraz późniejszego leczenia, podano.

System telemedyczny autorstwa Healthnomic pozwala m.in. na skalowanie rozwiązań. Algorytmy systemu umożliwiają obsługę tysięcy badań wykonywanych w tym samym czasie. Spółka zatrudnia zespół programistów mających wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach technologicznych oraz medtech, który pracuje nad zaimplementowaniem w platformie algorytmów AI oraz Deep Learning. Pozwolą one w przyszłości na automatyczną analizę zapisów z badań oraz diagnozę, dzięki czemu czas pracy techników oraz lekarzy zostanie maksymalnie zaoszczędzony, podkreślono.

Healthnomic prowadzi działalność za pośrednictwem kanałów B2B oraz B2C. W ramach pierwszego kanału przedstawiciele medyczni Healthnomic będą docierać bezpośrednio do placówek medycznych, oferując sprzedaż urządzeń oraz licencji na dostęp do platformy telemedycznej. W ramach kanału B2C spółka będzie docierać z usługą bezpośrednio do pacjentów za pośrednictwem lekarzy rodzinnych.