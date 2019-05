Herkules miał 1,11 mln zł zysku netto, 7,5 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Sukcesem prezentowanego okresu jest wciąż utrzymujący się rekordowo wysoki stopień wykorzystania żurawi wieżowych, otwieranie nowych projektów w tym sektorze i dalszy wzrost obrotów. Sprzedaż w tym dziale w I kw. 2019 r. była, co prawda niższa o 8% od wolumenu przychodów w IV kw. 2018 r., co jest tradycyjnym efektem sezonowości, ale o 12% wyższa od sprzedaży w I kwartale 2018 r. Pozytywny obraz tego segmentu potwierdza też osiągany wynik na sprzedaży w I kwartale 2019 r., który był wyższy o 15% od osiągniętego w IV kw. 2018 r. i o 62% od zysku na sprzedaży za I kw. 2018 r." - czytamy w raporcie.

Zdecydowanie gorzej prezentuje się sytuacja w dziale żurawie kołowych. Sprzedaż w I kw. 2019 r. była o 17% niższa od przychodów IV kw. 2018 r. i 19% w relacji do I kw. 2018 r. W ubiegłym roku dział ten wykazywał zysk na sprzedaży, omawiany kwartał bieżącego roku zakończył ze stratą blisko 0,6 mln zł. Z pewnością częściową przyczyną tego stanu jest sezonowość i oczekuje się, że w kolejnych okresach bieżącego roku aktywność w tej sekcji powinna wzrosnąć. Nieco lepiej prezentuje się dział żurawi gąsienicowych, w którym I kw. 2019 r. przyniósł sprzedaż niższą o 42% w relacji do I kw. 2018 r., ale o 25% wyższą niż w IV kw. 2019 r. Wzrost ten skorelowany jest także z rentownością - wynik na sprzedaży po spadkowym okresie poprzednich kwartałów wzrósł w I kw. 2019 r. o blisko 200% do 0,2 mln zł, podano także.