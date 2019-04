Herkules miał 7,28 mln zł zysku netto, 12,17 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Skonsolidowana sprzedaż w ubiegłym roku była wyższa o 4% w relacji do przychodów roku poprzedzającego. Ta relacja przyniosła wzrost wyniku na sprzedaży w porównywanych okresach o blisko 30%. W prezentowanym okresie brak było tak znaczących niekorzystnych jednorazowych zdarzeń jakim były w 2017 r. kwestie związane z Viatron S.A. i Grupą Vistal Gdynia, niemniej jednak spółka dominująca uznała za właściwe utworzenie odpisu aktualizującego w kwocie blisko 2 mln zł w odniesieniu do wartości ujętych w zapasach nakładów na rozbudowę obiektu w Krynicy-Zdroju. Uzyskany wynik skonsolidowany netto wyniósł ponad 7 mln zł. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom przepływów operacyjnych, który wraz z środkami uzyskanymi z wymiany wyeksploatowanego sprzętu, pozwolił grupie nie tylko obsłużyć działalność podstawową i dług odsetkowy lecz także sfinansować skup akcji własnych za blisko 28 mln zł i wypłacić akcjonariuszom dywidendę ze spółki dominującej o wartości ponad 3 mln zł" - napisał zarząd w liście załączonym do raportu

rocznego.