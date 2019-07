budownictwo 1 godzinę temu

HM Inwest chce osiągnąć poziom 1000 sprzedanych mieszkań rocznie ok. 2020-2021

HM Inwest chce wejść na poziom ok. 1 000 sprzedanych mieszkań ok. 2020-2021 r., poinformował prezes Piotr Hofman. Powiedział także, że w tym roku spółka spodziewa się ok. 200 przekazań lokali.