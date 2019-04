Hordyński z Huawei Polska: 5G czeka jedynie na lokalne regulacje

Podkreślił, że Huawei rozpoczął badania i rozwój 5G już w 2009 roku. W sumie firma na ten cel przeznaczyła 2 mld USD. Dzięki temu gotowe są już rozwiązania w zakresie budowy i optymalizacji sieci 5G, które uwzględniają m.in. wykorzystanie istniejących już zasobów. Dzięki temu, sieć nowej generacji może być rozwijana na bazie 4G. Efektem tych inwestycji jest także fakt, że Huawei ma co najmniej 12-18 miesięcy przewagi nad branżą, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologii 5G. Firma ma też ponad 2 500 patentów z tego obszaru.

"Do obecnej chwili uzyskaliśmy 39 globalnych kontraktów komercyjnych, w tym 18 w Europie, na wdrożenie technologii 5G. Zainstalowaliśmy też ponad 50 tys. stacji bazowych sieci nowej generacji oraz zbudowaliśmy ponad 50 sieci przedkomercyjnych, obejmujących zasięgiem wiele państw i różnych operatorów" - dodał dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

"5G jest wdrażane w znacznie szybszym tempie niż inne technologie radiowe (RAT) w zakresie zastosowań komercyjnych. Po raz pierwszy w ciągu ostatnich prawie 40 lat sieci 5G i terminale do zastosowań komercyjnych na dużą skalę są jednocześnie w fazie dojrzałości. Należy też zaznaczyć, że minęło 10 lat, zanim 3G dotarło do 500 mln użytkowników na całym świecie i 5 lat w przypadku 4G. 5G zajmie to natomiast tylko 3 lata"- czytamy w komunikacie Huawei.