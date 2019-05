Hotel Best Western Plus powstaje w Wawrze, otwarcie w 2020 r.

Do dyspozycji gości nowego Best Western Plus Hotel w Warszawie zostanie oddanych 100 pokoi. Ponadto hotel zostanie wyposażony w zaplecze konferencyjne, restaurację, bar oraz strefę przeznaczoną do pracy co-workingowej. W skład nowo powstającego kompleksu hotelowo-biurowego wchodzi również budynek przeznaczony na powierzchnie biurowe typu open-space o powierzchni ok. 4 000 m2.

Best Western Hotels & Resorts z siedzibą w Phoenix (Arizona) jest prywatną marką hotelarską z globalną siecią ok. 4 500 hoteli w ponad 100 miejscach na całym świecie. Hotele sieci Best Western działają pod 16 markami: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vb, GL, AidenSM, SadieSM, BW Premier Collection i BW Signature Collection. Działająca od ponad 70 lat Best Western udziela wsparcia logistycznego, sprzedażowego i marketingowego właścicielom hoteli ze swojej sieci.