HSBC: 80% firm w Polsce ma wyznaczone cele z zakresu zrównoważonego rozwoju

Skala zmian wprowadzonych w polskich firmach była zbliżona to średniej globalnej. 48% ma za sobą krótkookresowe zmiany i spodziewa się w przyszłości powrotu do swojej wcześniejszej działalności. 24% z nich przeszło dotychczas transformacje o charakterze długookresowym. Większość przeprowadzonych zmian motywowana była koniecznością cięcia kosztów, zmianą sposobu pracy czy niepewną przyszłością. Ponad połowa firm w Polsce (56%) dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia. Ponad jedna trzecia (35% w Polsce i 24% na świecie) dobrze prosperuje w nowej rzeczywistości, a mniej niż 1 na 10 (9% w Polsce i 19% na całym świecie) twierdzi, że próbuje obecnie przetrwać z dnia na dzień. Dwie trzecie ankietowanych w Polsce (68%) jest zdania, że wróci do poziomu rentowności biznesu sprzed pandemii COVID-19 do końca 2022 r. 19% z nich uważa, że osiągnie go do roku 2025. 13% badanych uważa z kolei, że już przekroczyło poziom rentowności sprzed pandemii Covid-19. 8% z nich jest natomiast zdania, że powinno wrócić do tego

poziomu do końca obecnego roku, a 1% sądzi, że nigdy już go nie osiągnie, wskazano również.