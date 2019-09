HSBC Polska: Chińskie firmy są zainteresowane inwestycjami w Polsce

"Polska jest cały czas w kręgu zainteresowania chińskich inwestorów przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze, nasz kraj jest uznawany za bramę do Unii Europejskiej, a jednocześnie [po drugie] za kraj z dużym lokalnym rynkiem; a po trzecie posiadamy już dostatecznie rozwinięty know how" - powiedział Mrożek w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.