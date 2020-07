Huawei miał 35,3% udziału ilościowego w rynku smartwatchy w Polsce w I poł. br.

"Ponad trzykrotnie wzrósł udział Huawei w rynku smartwatchy w Polsce - w pierwszej połowie roku wyniósł on 35,3% w ujęciu ilościowym wobec 11,2% w tym samym okresie przed rokiem, wynika z danych GfK Polonia. W samym czerwcu, udział rynkowy Huawei sięgnął 40,7% wobec 26,8% w grudniu zeszłego roku, wynika z danych GfK Polonia" - czytamy w komunikacie.

"Z naszych badań wynika, że coraz więcej osób zamienia tradycyjny zegarek na smartwatch, wiele z nich nigdy wcześniej nie używało smartwatcha, teraz odkrywają ten produkt i cieszymy się, że odkrywają go z Huawei. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę, przed nami premiery, które wierzę, że pozwolą nam zyskać jeszcze więcej wiernych użytkowników" - powiedział product manager odpowiedzialny za tę kategorię produktową w Huawei CBG Polska Bartek Gryczka, cytowany w komunikacie.

"Portfolio smartwatchy Huawei to modele dopasowane do stylu i potrzeb zarówno amatorów sportu, jaki i osób szukających uniwersalnego asystenta, który pomoże im zadbać o zdrowie, kondycję i właściwy sen. Huawei oferuje typowo sportowe modele na paskach z tworzywa, jak i bardziej eleganckie - skórzane lub na bransolecie, które sprawdzą się jako klasyczny dodatek do służbowego stroju" - czytamy dalej.