Huawei: Polska administracja osiągnęła postępy w cyfryzacji, są dalsze wyzwania

"Sektor publiczny w Polsce ma duże kompetencje oraz specjalistów. Infrastrukturze i zapleczu również nie można specjalnie nic zarzucić. Problemem za to nadal jest zdefiniowanie, czego obywatel najbardziej potrzebuje i scyfryzowanie tego procesu. We współczesnej gospodarce kluczowe jest właśnie zrozumienie bolączek klienta i odpowiednia reakcja" - powiedział Kędzia podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez Computerworld.

"Jak usprawnić działanie administracji publicznej? Pierwszą drogą jest systematyczna automatyzacja, którą można objąć do 80% przypadków kontaktu administracji z obywatelem, kolejne rozwiązanie to wdrożenie sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. Wiem, że administracja publiczna testuje takie systemy, ale mam też świadomość, że to delikatna kwestia do implementacji z rozmysłem" - wskazał wiceprezes.