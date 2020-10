Huawei wprowadził bazujące na AI rozwiązanie do budowy środowiska pracy

"Huawei IdeaHub to najnowsze narzędzie przeznaczone do budowy nowoczesnego środowiska pracy, które usprawnia współpracę zarówno w firmowym biurze, jak i zdalnie. Narzędzie oferuje inteligentne rozpoznawanie pisma odręcznego, projekcję w wysokiej rozdzielczości, elastyczne wideokonferencje oraz dostęp do aplikacji na jednym, prostym i dynamicznym ekranie. IdeaHub zmienia podejście do typowego ekranu konferencyjnego, oferując wysoce interaktywne narzędzie, z funkcjami umożliwiającymi wyraźniejsze odtwarzanie dźwięku, płynniejsze wyświetlanie wideo i efektywniejsze pisanie" - czytamy w komunikacie.