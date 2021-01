Huuuge Inc. analizuje ok. 60 firm jako potencjalne cele do przejęcia

"Mamy około 60 firm różnych firm, które nas interesują jako potencjalne podmioty do przejęcia w - jak wspominaliśmy - przedziale od 20 do 300 mln USD. Są to wszystko producenci gier na urządzenia mobilne, nie są na konsole. To jest naszym zdaniem dobre dopasowanie do naszego kierunku jako spółki" - powiedział senior corporate strategy director w Huuge Inc Jon Bellamy podczas wideokonferencji.