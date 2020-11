i2 Development miał 0,48 mln zł zysku netto, 2,66 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku pod względem działań sprzedażowych utrzymywał się w ocenie Zarządu na zadowalającym poziomie. Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 141 lokali, uwzględniając również rozwiązania umów. Odnosząc się do analogicznego okresu sprzedaży trzech kwartałów 2019 roku (131 lokali) odnotowuje się nieznaczny wzrost sprzedaży netto - o 10 lokali" - czytamy w raporcie.

"Oferta Grupy i2 Development na koniec 30 września 2020 roku wynosiła 527 lokali. Liczba ta rozlokowana jest na 13 inwestycjach o różnym charakterze i będących na różnych etapach realizacji (w przygotowaniu, w budowie, ukończone). Lokale skierowane są zarówno do inwestorów, chcących ulokować kapitał na rynku nieruchomości, jak i do klientów indywidualnych, szukających nowego lokalu dla rodziny. Grupa posiada bardzo zdywersyfikowaną ofertę, w tym: lokale gotowe do odbioru (Awicenny, Ogrody Grabiszyńskie - etap I, budynek B9 Bulwaru Staromiejskiego - 'Przy Arsenale'), lokale w budowie (The View, Bulwar Staromiejski - budynki od B1 do B5) oraz lokale wprzygotowaniu (Armii Krajowej 7, Ogrody Grabiszyńskie - etap II)" - czytamy dalej.