i2 Development ocenia, że ma potencjał na ok. 700 przekazań lokali w 2020 r.

i2 Development planuje sfinalizować 12 projektów z 769 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 43 tys. m2 w 2020 r., podała spółka. W ocenie zarządu, spółka ma potencjał, by w całym roku przekazać nabywcom ok. 700 lokali.