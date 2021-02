i2 Development rozpoczął sprzedaż ok. 200 lokali na os. Ogrody Grabiszyńskie

Inwestycja Ogrody Grabiszyńskie II jest usytuowana na terenie dynamicznie rozwijającego się osiedla Grabiszyn-Grabiszynek (dawna dzielnica Fabryczna). W II etapie projektu Ogrody Grabiszyńskie powstanie 11-kondygnacyjny budynek (wraz z garażem podziemnym), w którym znajdować się będzie 110 lokali mieszkalnych o powierzchni od 34 do 150 m2, 51 mikroapartamentów (20 do 37 m2) oraz lokale usługowe. Powierzchnia użytkowa to blisko 10 tys. m2, podano.