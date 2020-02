i2 Development rozpoczyna budowę 6 domów na Wyspach Kanaryjskich

"The View powstanie w zachodniej części miejscowości Costa Adeje, przy Calle Suiza. Projekt zakłada budowę luksusowych domów o powierzchni od 147 do 296 m2, o nowoczesnej, funkcjonalnej architekturze. Każdy z oferowanych przez i2 Development domów posiadać będzie kameralny ogródek z tarasami oraz basenem. Na dachach wybranych budynków zaaranżowane zostaną dodatkowe tarasy i ogrody. Niewątpliwym atutem inwestycji jest jej nadmorska lokalizacja" - czytamy w komunikacie.

"Planując The View korzystaliśmy zarówno w lokalnych doświadczeń jak i know-how i2 Development, zdobytego przy realizacji polskich projektów adresowanych do najbardziej wymagających odbiorców. Jesteśmy przekonani, iż The View spotka się z pozytywnym przyjęciem klientów, już na obecnym etapie obserwujemy duże zainteresowanie tym projektem" - dodał prezes Marcin Misztal, cytowany w materiale.