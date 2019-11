IBS: Ok. 750 tys. osób w wieku 15-29 lat mogłoby zasilić rynek pracy

"To paradoks, że pracodawcy mają trudności ze znalezieniem pracowników, a jednocześnie tak duża grupa młodych osób nie może pracy znaleźć lub w ogóle jej nie szuka. Te osoby przy wsparciu państwa z powodzeniem mogłyby podjąć zatrudnienie w sektorze usług, handlu czy turystyce. Problem polega na tym, że ani decydenci, ani przedsiębiorcy nie potrafią do nich dotrzeć" - powiedziała wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych prof. SGH Iga Magda, cytowana w komunikacie.

IBS podaje, że młodzież nieucząca się i niepracująca nie jest tylko zjawiskiem polskim. Na Węgrzech, podobnie jak w Polsce, poza rynkiem pracy i systemem edukacji pozostaje 12,5% młodych osób, we Włoszech - 25% młodzieży.

W Polsce podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w grupie NEET (ang. not in employment, education or training) przeważają młode kobiety.