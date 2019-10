IDC: Wydatki na chmurę publ. i prywat. w Polsce wyniosły 325,52 mln USD w 2018r.

Polski rynek usług w chmurze jest zdominowany przez chmurę publiczną. Chmura publiczna stanowiła 91,9% rynku usług w chmurze, pozostałe 8,1% stanowiła chmura prywatna. Wydatki na publiczne usługi w chmurze wzrosły o 27,3% do 299,15 mln USD. W rynku chmury publicznej największy udział w 2018 r. miała kategoria oprogramowanie jako usługa (SaaS) - 64,8%, następnie infrastruktura jako usługa (IaaS) - 22,5%, a jako trzecia była platforma jako usługa (PaaS) - 12,7%, podano.

"Hybrydyzacja technologii informatycznych wykorzystywanych przez klientów będzie kontynuowana, a strategie multi-cloud będą odgrywać coraz większą rolę. Popyt na złożone, ale elastyczne środowiska IT będzie rósł. Do tego wszystkiego przyczynią się edge compupting, mikrousługi i funkcje bezserwerowe. Klienci będą potrzebowali stałego doradztwa i pomocy w rozwijaniu i utrzymywaniu złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania lokalowe, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze. Dostawcy będą musieli utrzymywać zespoły ekspertów lub budować silne sieci partnerskie, aby oferować takie usługi" - powiedziała analityk IDC Ewa Zborowska, cytowana w komunikacie.

"Dla pozostałych graczy oznacza to konieczność bardziej zaciętej walki o klientów lub potrzebę znalezienia niszowej, wyjątkowej oferty, która nie będzie konkurować z ofertą największych dostawców. Druga droga, choć bardzo kusząca, wiąże się jednak z dużym wysiłkiem i ryzykiem" - dodała Zborowska.

"IDC ostrożnie prognozuje, że w 2019 roku wydatki na publiczne i prywatne usługi w chmurze w Polsce wzrosną o 16,8% w porównaniu z rokiem 2018. Do 2023 r. wydatki na usługi w chmurze będą rosły w tempie 15,7% rocznie (CAGR). Rynek będzie nadal zdominowany przez rozwiązania SaaS. Oferta PaaS będzie stopniowo zwiększać swój udział kosztem rynku IaaS. Niemniej jednak IaaS pozostanie drugim co do wielkości rynkiem chmur w okresie objętym prognozą" - podsumowano.