Idea Bank liczy na wzrost wyniku odsetkowego i dalszy spadek kosztów

"Wynik odsetkowy banku wobec pierwszego kwartału zmniejszył się o 24 mln zł i jest to czynnik, który mocno obciążył wynik drugiego kwartału. Natomiast dalsza analiza wskazuje, że tylko tak niewielki spadek wyniku w naszym przekonaniu dobrze rokuje na kolejne miesiące i kolejne kwartały z tego powodu, że przeliczenie kredytów, które są oparte z reguły na krótkich WIBOR-ach, w wyniku trzykrotnej obniżki stóp procentowych RPP następuje niemal niezwłocznie, natomiast dostosowanie nowej polityki cenowej w odniesieniu do depozytów może zapadać stopniowo, w sposób ściśle skorelowany w terminami zapadalności i odnowień" - wyjaśnił Pruski podczas wideokonferencji.

"Dlatego najmocniejsze 'uderzenie' decyzji RPP bank odnotował w II kwartale w wyniku odsetkowym i można śmiało powiedzieć, że ten wynik odsetkowy - liczymy na to i naszą ambicją jest - żeby był istotnie lepszy w kolejnych miesiącach i kwartałach" - dodał prezes.

Pruski zaznaczył, że do końca II kw. br. bankowi udało się zredukować koszty pozyskania depozytów o 1,6 pkt proc. w stosunku do okresu zaburzeń płynnościowych z końca 2018 roku, tj. z poziomu 2,97%, co przy kilkunastomiliardowej bazie depozytowej wygenerowało olbrzymie korzyści dla banku.