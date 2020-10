Idea Bank ma zgodę KNF na działanie jako TPP 

"Cieszymy się z uzyskanej zgody KNF, gdyż daje nam szansę na uczestnictwo w przełomowym projekcie otwarcia bram do finansów w różnych instytucjach, przy zachowaniu pełnych zasad bezpieczeństwa powierzonych środków przez klientów. Uważamy, że dyrektywa PSD2 daje duże szanse na rozwój i digitalizację Idea Banku. Dostęp do danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł pozwoli nam na budowanie rozwiązań jeszcze lepiej dostosowanych do potrzeb klientów. Pragniemy, aby nasza bankowość elektroniczna była jeszcze sprawniejsza i wygodniejsza" - powiedział p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.