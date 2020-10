Idea Bank: Pełny efekt powrotu z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kw.

"Ten portfel jest stosunkowo bezpieczny i mało [umów] wpada w kategorię kredytów nieregularnych, będąc w 3/4, czy 4/5 okresu spłacania zobowiązań. Z tym wiążemy pewne nadzieje, jeśli chodzi o rozwój sytuacji w przyszłości. Ten portfel, który mamy obecnie - niezależnie od tego, co się stanie w przyszłości - mamy już konserwatywnie wyrezerwowany, a wskaźnik pokrycia wynosi 71%" - zaznaczył.

"Ten portfel stopniowo się amortyzuje i jego znaczenie dla wyniku banku jest coraz mniejsze. Jednocześnie mamy trend podtrzymania stabilizacji wielkości skupionych należności leasingowych. To jest strategicznie istotny dla nas portfel. Nie chcemy zwiększać zaangażowania banku w produkty ryzykowne. Koncentrujemy się na klientach, którzy są już z nami od dłuższego czasu i takich, którzy są zainteresowani kredytami zabezpieczonymi - np. hipotecznie. Dzięki takiemu podejściu osiągamy zamierzone przez nas rezultaty, jeśli chodzi o poziom ryzyka" - powiedział Miałkowski.

W III kw. średni koszt finansowania został zredukowany o 38 pkt proc. do 0,93%. Bank podał, że ma potencjał do dalszej obniżki kosztów finansowania w przypadku sprzyjających warunków otoczenia.

Idea Bank poinformował dziś, że złożył w połowie miesiąca do Komisji Nadzoru Finansowego plan naprawy.

"Jest on kombinacją dobrze ułożoną w sekwencji czasowej różnych elementów, które w przekonaniu moim, zarządu i rady nadzorczej banku powinny składać się na racjonalny plan naprawy. Budujemy fundamenty, bez których pozostały działania byłyby albo niemożliwe do przeprowadzenia, albo byłyby istotnie mniej skuteczne. Dlatego trwała rentowność ma krytycznie ważne znaczenie. Ona musi być wsparta redukcją kosztów finansowania, niskimi kosztami działania i również, co się z tym łączy - zmianą modelu biznesowego. I na te elementy nakładają się optymalizacja aktywów, którą bank przeprowadza już od 2019 roku i wzmocnienia kapitałowe" - powiedział Pruski.