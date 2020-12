Idea Bank: Spełniły się warunki zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI

Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie wniósł sprzeciwu do uchwał Idea Banku, wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji należących do Idea Money (IM) obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z USA, podał bank. W związku z tym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy dotyczącej zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI), posiadanych przez RB Investcom.