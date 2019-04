Idea Bank uruchomił w Gdańsku przestrzeń coworkingową Idea Spot

"Idea Spot to jedyny taki projekt w Polsce. Wchodzimy na nowy poziom współpracy z klientem. Współczesny przedsiębiorca potrzebuje takich rozwiązań, które pozwolą mu oszczędzić czas i jednocześnie otworzą dostęp do specjalistów efektywnie wspierających firmy w ograniczaniu kosztów prowadzenia biznesu" - powiedział członek zarządu Idea Banku Tomasz Górski, cytowany w komunikacie.

Na powierzchni ponad 600 m2 przedsiębiorcy mogą korzystać z drukarki, kserokopiarki, Wi-Fi, miejsca i biurka do pracy, zaplecza socjalnego, a także sal konferencyjnych na spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje. Jest też otwarta wspólna przestrzeń do wykorzystania na panele, seminaria czy większe warsztaty.

Oprócz oferowania komfortowych warunków do pracy czy wymiany kontaktów Idea Spot planuje również dostarczanie przydatnego know how dla swoich klientów. Ma to być ważny punkt na mapie gospodarczej Gdańska, Trójmiasta, Pomorza i Polski, podsumowano.