Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

"Pandemia koronawirusa spowodowała zmiany w preferencjach konsumentów, również w branży motoryzacyjnej. Według danych Instytutu Badań Rynku Samochodowego Samar w I połowie 2020 r. zarejestrowano w Polsce 204 450 samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony - to niemal 35% mniej w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku. W obliczu kryzysu w branży samochodowej w ostatnich miesiącach najwięcej zyskali ci gracze rynkowi, którzy szybko dostosowali się do nowej rzeczywistości i oczekiwań klientów. Jednym z nich jest Idea Getin Leasing, która w pierwszym półroczu 2020 roku odnotowała 4,5-proc. wzrost pod względem rejestracji pojazdów sfinansowanych przez spółkę, w samym tylko czerwcu osiągając wzrost na poziomie 21%" - czytamy w komunikacie.