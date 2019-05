iFun4All chce być wydawcą i czerpać przychody z gier '3rd party'

"iFun4all podpisał umowę wydawniczą z amerykańską spółką Impulse Game Studios Ltd., dzięki której został wyłącznym globalnym wydawcą gry ' Midnight Evil' na platformie Nintendo Switch . Firma będzie odpowiedzialna za przeportowanie gry, a także marketing, promocję oraz dystrybucję tytułu" - czytamy w komunikacie.

"Cieszymy się, że zawarliśmy umowę, na mocy której jednocześnie jesteśmy studiem przygotowującym port oraz ekskluzywnym wydawcą wersji na Nintendo Switch. Jest to pierwszy krok realizacji planu, który zakłada, że w ciągu kilku lat staniemy się wydawcą, czerpiącym przychody ze sprzedaży gier 3rd party. Chcemy rozszerzyć działalność i wykorzystać nasze doświadczenie w zakresie portowania i publishingu, aby pomóc deweloperom gier niezależnych osiągnąć lepsze wyniki sprzedaży ich gier" - skomentował prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Ponadto dzisiaj na platformie Steam zadebiutuje wersja early access "Ritual: Crown of Horns" - mrocznej gry akcji 3D w perspektywie top-down. Ponadto 15 maja ruszyła kampania crowdfoundingowa gry plaszowej "Halls of Horror". W ciągu niespełna 40 godzin zbiórki spółce udało się zebrać 23% celu, który wynosi 45 000 USD. Jednocześnie Draw Distance pracuje nad swoim najbardziej obiecującym, autorskim projektem - Far Peak.