iFun4all ma licencję na wydanie gry bazującej na IP 'Vampire: The Masquerade'

"Vampire: The Masquerade" to marka skupiająca papierowe gry RPG oraz gry wideo, których akcja ma miejsce w World of Darkness. Została stworzona przez White Wolf w 1991 r. i od tego czasu cieszy się ogromną popularnością. Cyfrowa odsłona gry "Vampire: The Masquerade Bloodlines" może poszczycić się oceną na platformie Steam sięgającą 93% pozytywnych opinii. Jednocześnie z drugą odsłoną "Bloodlines" oraz tytułem tworzonym przez iFun4all powstają inne gry osadzone w tym samym uniwersum, zaś wszystkie razem tworzyć mają spójną i uzupełniającą się całość, podano również.