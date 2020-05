Igor Rattaj zostanie nowym prezesem i CEO TMR z końcem roku finansowego 2020

"Powód zmiany na stanowisku prezesa to standardowa zmiana generacyjna, o której zarząd myślał już wcześniej, ale kryzys związany z COVID-19 i będące jego efektem konsekwencje gospodarcze przyspieszyły tę decyzję. Bohuš Hlavatý pozostanie w spółce, jako że walne zgromadzenie spółki powołało go w skład rady nadzorczej, która z kolei wybrała go swoim przewodniczącym" - czytamy w komunikacie.