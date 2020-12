Iliad ogłosił squeeze-out 3,3% akcji Play Communications po 39 zł za sztukę

We wrześniu Iliad ogłosił wezwanie na 100% akcji Play po cenie 39 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu trwały od 19 października do 17 listopada br. Podano wtedy, że przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu 95% ogólnej liczby akcji Playa, Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz delistingu.