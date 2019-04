Immobile miało 6,73 mln zł zysku netto, 21,33 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Wzrost w segmencie developingu wynika z oddania do użytkowania i sprzedaży mieszkań z I etapu osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy. W roku 2018 rozpoczęto budowę kolejnego etapu tej inwestycji oraz rozpoczęto drugie etapowane osiedle w bydgoskim Fordonie, co przyczyni się na utrzymanie dynamiki segmentu w kolejnych okresach, podała spółka.

"21-proc. wzrost przychodów w hotelarstwie wynika z organicznego rozwoju poprzez przyłączanie kolejnych obiektów hotelowych do sieci. W 2018 roku były to obiekty w Sopocie oraz Poznaniu. W kolejnym roku przyczynią się one do dalszych wzrostów wynikających z zamknięcia pierwszego pełnego roku ich funkcjonowania, a do wyniku dołączą przychody z nowego obiektu, który w otwarty zostanie w maju w Lublinie" - czytamy dalej.