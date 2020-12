Immofinanz dodaje do portfela 8 parków handlowych Stop Shop

"Sześć z nich to w pełni wynajęte parki handlowe w Serbii i Czechach, o powierzchni około 43 000 m2. Zostały one zakupione od Mitiska REIM, belgijskiego inwestora specjalizującego się w tego typu nieruchomościach komercyjnych. Ponadto Immofinanz sfinalizował w IV kwartale 2020 roku zakup w pełni wynajętego parku handlowego (ok. 5 500 m2) w austriackim Voitsberg. Portfel w Chorwacji z kolei powiększy się o jedną nieruchomość, w mieście Ludbreg. Oczekiwany roczny przychód z wynajmu z nowo nabytych nieruchomości wynosi około 5,7 mln euro. Przy stopie zwrotu brutto na poziomie 7,7% średnia rentowność przejętych parków handlowych jest wyższa niż średnia dla portfela Stop Shop - 7,4% w III kwartale 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Portfel Stop Shop należący do Immofinanz obejmuje obecnie 98 lokalizacji z prawie 720 000 m2, które rozlokowane są w dziewięciu krajach. Wartość księgowa tego portfela to około 1 mld euro. Firma przygotowuje się na kolejne akwizycje i projekty deweloperskie, podano także.

"Nasze Stop Shop to efektywny kosztowo, wysokowydajny i odporny na kryzysy format handlowy. Wysoka standaryzacja marki pozwala nam zaoferować najemcom atrakcyjne czynsze i koszty eksploatacji. Innym ważnym czynnikiem jest koncentracja na produktach pierwszej potrzeby, które są bardzo popularne wśród konsumentów w trudnych ekonomicznie czasach. Nasze parki handlowe sprawdziły się podczas pandemii, zaobserwowaliśmy bardzo szybki wzrost liczby odwiedzających Stop Shop-y po zakończeniu pierwszego lockdownu" - powiedział COO Dietmar Reindl, cytowany w materiale.

"Nasze plany w zakresie marki Stop Shop obejmują wzrost do 140 lokalizacji w perspektywie średnioterminowej, przy czym zamierzamy skupić się na naszych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Południowo-Wschodniej i Austrii oraz selektywnym wejściu do innych krajów Europy Zachodniej" - przypomniał Reindl.

Transakcje nabycia nieruchomości w Austrii, Czechach i Chorwacji zostały sfinalizowane. Park handlowy w miejscowości Voitsberg, który został zakupiony od lokalnego dewelopera, zwiększa liczbę Stop Shop-ów w Austrii do 14 lokalizacji z około 67 000 m2. Dwa parki handlowe w czeskich miastach - Pradze i Litvinovie, mają łączną powierzchnię 14 700 m2. Zwiększają one portfel Stop Shop w tym kraju do 12 lokalizacji z prawie 88 000 m2, wymieniono.

Immofinanz wszedł na rynek chorwacki ze swoimi Stop Shop-ami pod koniec 2018 roku. Wraz z nowo nabytą nieruchomością firma posiada trzy Stop Shop-y o powierzchni 16 400 m2. W przygotowaniu są kolejne projekty.

Zakupione nieruchomości w Serbii obejmują lokalizacje w miejscowościach Leskovac, Sabac, Sombor i Zajecar z około 28 200 m2. Zamknięcie transakcji kupna planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Serbski portfel marki Stop Shop będzie po tym zakupie obejmował łącznie 14 nieruchomości o powierzchni około 121 000 m2.

"Wszystkie nabyte nieruchomości charakteryzują się atrakcyjnym tenant mix szczególnie odpornym na kryzys. Do głównych najemców, którzy są również obecni w wielu innych Stop Shop-ach, należą między innymi: Spar, dm, Deichmann, Intersport, Takko i KiK. Na nowych nieruchomościach wkrótce pojawią się żółte kolory, charakterystyczne dla marki Stop Shop" - czytamy także.

Stop Shop to marka dla parków handlowych Immofinanz zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Marka określana jest często jako lokalny dostawca zlokalizowany na obszarach o zasięgu od 30 000 do 150 000 mieszkańców, z ofertą szerokiej gamy produktów o korzystnym stosunku jakości do ceny. Stop Shop-y koncentrują się na świadomych cenowo "inteligentnych kupujących", dla których ważny jest łatwy i szybki dostęp. Na dzień 30 września poziom wynajęcia Stop Shop-ów wynosił 98,2%.

Portfel Stop Shop, łącznie z ostatnimi przejęciami, obejmuje 98 parków handlowych w dziewięciu krajach: Słowacji (16), Słowenii (14), Węgrzech (14), Austrii (14), Serbii (14), Czechach (12), Polsce (10), Chorwacji (3) i Rumunii (1).

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.